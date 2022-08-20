جيهان قمري: "ياسمين صبري ممثلة مش شاطرة ودينا الشربيني ممثلة رائعة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة جيهان قمري عن رأيها في الفنانة ياسمين صبري، ونشرها دائمًا لصور، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها ملابسها وأحذيتها وشنطتها باهظة الثمن.

وقالت جيهان قمري، خلال لقائها في برنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار": "ليش بدي أعمل دعاية للشنطة اللي لابساها، ممكن أكون لابسة شيء بدولار، ليه أعلمهم إنه بدولار".

وأضافت: "في ناس حكيوا إن ياسمين صبري بتطلع تريند، كل شوي، بس مش هو دا الفن، هو التريند إني أطلع لابسة سينييه، أو راكبة طيارة خاصة".

وردا على سؤال راغدة أنه قيل إنك تغارين من ياسمين صبري، قالت جيهان: "بالعكس، أنا بحبها كشخصية، والفلوس ما بتعملش بني آدمين، البنى آدمين هي اللي بتعمل فلوس".

وتابعت: "فيه ناس معاها فلوس كتير، فيه ناس مش لاقية تاكل، الأفورة وحشة".

وقالت: "أنا مش بشوف ياسمين صبري ممثلة شاطرة، هي ناجحة في موضوع التريند، أنا بشوفها ملكة جمال، وموديل، وبشوف دينا الشربيني ممثلة رائعة، دينا فعلا ممثلة".

واستطردت: "ياسمين ناقصها إحساس، وممكن تشتغل على نفسها في التمثيل".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة جيهان قمري مسرحية "نجوم الظهر"، بطولة محمد صبحي، سميرة عبدالعزيز، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، حمدي السيد، تأليف وإخراج محمد صبحي.