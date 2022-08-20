وشم وطيارة هليكوبتر ومايوه.. كيف علق الجمهور على أحدث ظهور لـ شمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها، معلقة "مش ضروري كل الناس تحبني، مش كل الناس ذوقها حلو".

وظهرت شمس في الصور مرتدية مايوه وهي تستعد لركوب طيارة هليكوبتر، كما حرصت على إظهار وشم لفراشة على ظهرها، وجاءت تعليقات الجمهور: "ما عنده نظر اللي ما يحبك، يا روحي على القمر، أحلى شمس بالدنيا، نورتي وراقية، يا عمري انتي، العشق، صح كلامك شموسة".

وانتقد البعض ظهورها بالمايوه خاصة وأنها ليست على البحر، ومن بين التعليقات "هي رايحة على البحر ولا تركب طيارة، ولا ضروري كل الناس تشوف المايو لان نحن مو بحر، بالمناسبة اني احبج هذا مو انتقاص منج بس مفهمت ليش المايوه".

يذكر أن، شمس الكويتية، طرحت مؤخرا أغنية "معلية" عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع موسيقي عمار عدنان.