ليالي الساحل تجمع تامر حسني بـ حسام حبيب..والجمهور:"كده شيرين هتزعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا تجمع النجم تامر حسني بالفنان حسام حبيب في إحدى السهرات بالساحل الشمالي.

وظهر حسام حبيب في الصورة وهو يحتضن تامر حسني، في وجود الشاعر محمود الخيامي وتامر يحيي.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور المتداولة لتامر وحسام، كالتالي: "كدة شيرين هتزعل يا تمورة"، "كأنه تامر متغير شوية"، "كان ممكن بلا صورة أفضل، من غير ما يزعل شيرين"، "تامر وضعية ملامحه"، "تامر لا تنسى شيرين".

يذكر أن حسام حبيب يعكف حاليا على الإنتهاء من ألبومه الغنائي الجديد الذي لم يحدد موعدا لطرحه بالأسواق حتى الآن.

فيما طرح تامر حسني مؤخرا، ألبومه الجديد "عشأنجي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهو من إنتاج شركة "روتانا".

يُعرض لـ تامر حسني حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "بحبك" من تأليفه وإخراجه وبطولته إلى جانب هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل (تيخة)، وعدد من الفنانين.