بعد إعجابه بصوت النقاش الموهوب.. هاني رمزي يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان هاني رمزي نشر الفيديو الخاص بالنقاش الموهوب أحمد سالم، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، والذي ظهر فيه الأخير يمارس عمله وهو يغني "بكرة يا حبيبي" للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية.

وكتب هاني تعليقا على الفيديو "ياريت نقابة الموسيقيين توصل للموهوب ده وتتبناه لأن صوته جميل وعظمة بجد، إن شاء الله تكون من أهم مطربين مصر والعالم العربي".

كانت الفنانة نجلاء بدر أعادت نشر الفيديو والذي كان سببا في شهرة سالم، معلقة "رهييييب"، ونشر السيناريست تامر حبيب الفيديو أيضا وكتب "الراجل ده عظيييم"، وعبر تويتر علق الفنان رامي جمال مشيدًا بصوت الشاب "حد يوصلني ضروري للراجل الجميل الجدع ابو صوت مسمعتوش من زمان ضروري ضروري"، وأضاف رامي في تعليق آخر "حلو بشكل مش عادي".

ومن بين تعليقات الجمهور "فين الراجل ده يا جماعة.. هاتوه.. حد يتبنى صوته.. حلو حلاوة"، "يا ربي على الجمال"، "ما شاء الله صوته تحفة"، "الله جمال صوته وإحساسه"، "مواهب مدفونة والله"، "ياريت حد يساعده يقدم صوته بشكل يليق بيه أهي دي الناس اللي تستحق الشهرة بجد".

"بكرة يا حبيبي" غنتها وردة في فيلمها "حكايتي مع الزمان" عام 1974، كتب كلماتها عبدالرحيم منصور، ألحان كمال الطويل، وشارك في بطولة الفيلم الذي أخرجه حسن الإمام: رشدي أباظة، يوسف وهبي، سمير صبري، لبلبة، نبيلة السيد، نبيل الهجرسي، محمد نجم.