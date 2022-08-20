هاجر أحمد بصحبة زوجها بالمصيف.. والجمهور: "الكاب متقطع من فوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة هاجر أحمد بصحبة زوجها خلال استمتاعهما بإجازة الصيف في أحدث ظهور لهما عبر السوشيال ميديا.

ونشرت هاجر، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قدري الجميل".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "يا روحي عليكوا"، "الله يخليكم لبعض"، "ما شاء الله ربي يحفظكم"، "الكاب متقطع من فوق"، "أتمنالكم حياة سعيدة"، "يا جمالكم ربنا يحميكم".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هاجر أحمد، كان فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، دينا محسن، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، تأليف أمين جمال، إخراج عمرو صلاح.