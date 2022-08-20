كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 03:54 مساءً - تحدثت الفنانة ” نادية الجندي ” عن موقفها ورأيها حول فكرة زواجها مجددا خلال استضافتها ببرنامج (تفاعلكم) مع المذيعة ” سارة دندراوي ” عبر قناة العربية .
فأشارت نادية الجندي إلى أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى في حال وجدت الشخص المناسب الذي تقع في حبه ويحترمها ويقدرها ويقدر عملها .
وعلقت على ذلك قائلة : ” ليه لأ يعني، لو صادفني حب من رجل محترم، ويقدر عملي ايه اللي يمنع ؟ ” .
كما تطرقت نادية الجندي خلال حديثها إلى زواجها الأول من الفنان الراحل ” عماد حمدي ” وعن نجلها منه والذي يدعى (هشام) .
فقالت : ” كنت صغيرة عند إتمام زواجنا، لم أتجاوز الـ15 وهو كان في الـ60 من عمره .. وطبعا كان حدث في الوسط الفني ” .
وتابعت : ” إزاي لسه تلميذة في مدرسة وفي السن دا وتتجوز رجل أكبر منها بكل الفرق دا، لكن يكفي أن هو أبو إبني وأداني أهم شيء في حياتي ” .
وأضافت الفنانة نادية الجندي عن إبنها : ” إبني إسمه هشام، مسموش نادر زي ما بيطلعوا يقولوا في الصحافة ويكدبوا ” .
وأكملت : ” بيكدبوا ويطلعوا صور شخص تاني إبن عماد حمدي من مراته القديمة، لكن إبني إسمه هشام، مينفعش ينسبوا لي واحد مش إبني، حتى إبني الحقيقي يزعل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي تكشف موقفها من الزواج مجددا : ” ليه لأ .. إيه اللي يمنع “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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