الظهور الأول لخطيبة الفنان ” عبد الفتاح الجريني “

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:47 مساءً - شارك الفنان المغربي ” عبد الفتاح الجريني ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام صورا من احتفاله ب (ليلة الحنة) والتي أقامها يوم أمس الجمعة على الطريقة المغربية .

وكشف عبد الفتاح الجريني من خلال الصور عن هوية خطيبته وهي مواطنته الفنانة الشابة ” جميلة البدوي ” وذلك في الظهور الأول لها معه بعد إعلان الأخير عن ارتباطه واقتراب زواجه .

وظهر عبد الفتاح الجريني في إحدى الصور وهو يحتضن خطيبته جميلة البدوي بطريقة رومانسية .. وصورة أخرى ليديهما وعليها (نقش الحنة) .

ويستعد الفنان عبد الفتاح الجريني لإقامة حفل زواجه على جميلة البدوى والمقرر إقامته في المغرب وتحديدا فى مدينة الدار البيضاء يوم 22 أغسطس الجارى بحضور عدد من نجوم الفن .