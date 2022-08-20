كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:47 مساءً - شارك الفنان المغربي ” عبد الفتاح الجريني ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام صورا من احتفاله ب (ليلة الحنة) والتي أقامها يوم أمس الجمعة على الطريقة المغربية .
وكشف عبد الفتاح الجريني من خلال الصور عن هوية خطيبته وهي مواطنته الفنانة الشابة ” جميلة البدوي ” وذلك في الظهور الأول لها معه بعد إعلان الأخير عن ارتباطه واقتراب زواجه .
وظهر عبد الفتاح الجريني في إحدى الصور وهو يحتضن خطيبته جميلة البدوي بطريقة رومانسية .. وصورة أخرى ليديهما وعليها (نقش الحنة) .
ويستعد الفنان عبد الفتاح الجريني لإقامة حفل زواجه على جميلة البدوى والمقرر إقامته في المغرب وتحديدا فى مدينة الدار البيضاء يوم 22 أغسطس الجارى بحضور عدد من نجوم الفن .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لخطيبة الفنان ” عبد الفتاح الجريني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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