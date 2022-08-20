نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها وتلغي متابعته على إنستجرام

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:47 مساءً - أثارت الفنانة السورية ” نسرين طافش ” حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد قيامها بحذف جميع صورها مع زوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة ” شريف شرقاوي ” عبر حسابها على إنستجرام وإلغاء متابعته .

وعلى الجانب الآخر لا يزال شريف شرقاوي محتفظ بكل الصور والفيديوهات التي جمعته بزوجته نسرين طافش، كما لا يزال يتابعها عبر حسابها على إنستجرام .

وتساءل المتابعون عن سبب ما قامت به نسرين طافش والذي لم توضحه حتى الآن ، والبعض تكهن بوجود خلافات بينهما أو أنهما قد انفصلا وذلك بعد مرور ما يقرب من 50 يوم على زواجهما .

يذكر أن الفنانة نسرين طافش كانت قد أعلنت عن زواجها من شريف شرقاوي في شهر يوليو الماضي بعد أن نشرت صورة ليدها وهي في يد رجل ويرتديان خاتم الزواج .. وكتبت في تعليقها عليها : ” جمع الله ما بينهما، أتمنى من الله، بارك الله في هذا التجمع وحفظ هذا الحب إلى الأبد ” .