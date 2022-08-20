فنانة لبنانية شهيرة تهاجم ياسمين صبري : ” مش ممثلة شاطرة ومن غير الفلوس هتبقى ولا حاجة “

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:47 مساءً - حلت الفنانة ” جيهان قمري ” ضيفة ببرنامج (نص الكلام) الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ” راغدة شلهوب ” والمذاع عبر فضائية قناة النهار .

وخلال اللقاء تحدثت جيهان قمري عن رأيها في الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” منتقدة ظهورها في بعض الأوقات على السوشيال ميديا واستعراضها لممتلكاتها .

فقالت : ” ياسمين صبري بتطلع على السوشيال ميديا تريند، مش ده الفن .. التريند إني أطلع راكبة طيارة خاصة أو لابسة ماركات .. عمر الفلوس ما بتعمل عالم ” .

وتابعت : ” أنا كتير بحبها كشخصية بس الأيام دي بالذات الوضع الاقتصادي في الوطن العربي كله فيه ناس حوالينا مش لاقية تاكل والأفورة وحشة بجد ” .

وأضافت الفنانة اللبنانية في ردها عن أن سبب تصريحاتها عن ياسمين صبري هو غيرتها منها قائلة : ” مش موضوع غيرة خالص لإن أنا لو عايزة أعمل ده أنا ممكن أعمله بس أنا شايفاه مش حلو ” .

وكشفت جيهان قمري عن رأيها في ياسمين صبري على مستوى الفن وأعمالها الفنية مشيرة إلى أنها لا تراها ممثلة (شاطرة) على حد وصفها وإنما تراها كموديل وملكة جمال .

وواصلت : ” إذا اتنين بيتنافسوا دينا الشربيني وياسمين صبري، فدينا ممثلة رائعة وفعلا ممثلة .. لم تقنعني ياسمين في أدوارها ” .

وأكملت : ” دلوقتي مبقاش في مقياس للبطولة، يعني مش ضروري تكوني ممثلة شاطرة عشان تبقي بطلة .. الضروري الحاجات اللي حواليكي مين اللي يخليكي تبقي بطلة ” .

واختتمت الفنانة جيهان قمري : ” هي مزة جامدة جدا وبتعرف تبقى تريند والناس تتكلم عليها وجروب السوشيال ميديا بتاعها شاطرين بس شيلي الفلوس مش هتبقى كده ” .