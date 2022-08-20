شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من زفافهما.. بن أفليك وجينيفر لوبيز فى المستشفى للاطمئنان على والدته "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى يستعد فيه الزوجان بن أفليك وجينيفر لوبيز، لاستقبال ضيوفهما فى أول ليلة من الثلاثة ليالى المقررة للاحتفال بزواجهما، تعرضت والدة بن أفليك، كريستوفر آن بولدت، للسقوط وإصابة ساقها، وعلى الفور نقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف بينما كانت في منزل ابنها في رايسبورو.



تقرير ديلى ميل

تظهر صور حصل عليها موقع "ديلى ميل" البريطانى، جينيفر لوبيز، وبن أفليك، وهما يصلان إلى المستشفى حيث تلقت والدة "بن" غرزًا بعد تعرضها لحادث في منزل ابنها، وفي هذه الأثناء، كان من الممكن رؤية أفليك وهو يسير ويدخن سيجارة خارج مبنى المستشفى، مرتديًا تيشرت، وقبعة بيسبول يرتديها إلى الخلف، وكان وجهه محجوبًا جزئيًا بقناع طبى، كما يبدو أن أظافره مطلية باللون الأحمر.



بن افليك ينتظر للاطمئنان على والدته خارج المستشفى



جينفر ووالدة بن أفليك

وقال مصدر لموقع DailyMail.com إن الحادثة "ليست خطيرة"، لكن في المشاهد الدرامية التي شهدتها "ديلى ميل، انطلقت سيارة الإسعاف إلى عقار رايسبورو في وقت الظهيرة تقريبًا، وقضت عشرين دقيقة في العقار قبل أن تسرع سيارة مركز ليبرتي كاونتي الطبي شمالًا.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أنه في بعض الأحيان وصلت سرعة سيارة الإسعاف التى نقلت والدة بن أفليك إلى المستشفى، لأكثر من 120 ميلاً في الساعة أثناء سيرها على الطريق السريع تحت حراسة الشرطة.