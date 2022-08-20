شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بن أفليك وجه دعوة لطليقته السابقة من أجل حضور حفل زفافه على جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لموقع الديلي ميل مؤخرًا أن الممثل بن أفليك حرص مؤخرًا على توجيه الدعوة لطليقته جينيفر جارنر من أجل حضور حفل زفافه من لوبيز، حيث الأن الأخيرة لم تبد أي ضيق على الأمر تمامًا، بل رحبت به نظرًا لأن جارنر والدة أبناء بن افليك، وباتت بمثابة صديقة مقربة منه، إذ يتفاهما على أمورهما منذ الانفصال بتفاهم تام، ولم تحدث بينهما أية مشاكل عكرت صفو علاقتهما.

التقرير أشار أيضًا لأن جارنر علقت على تلك الدعوة بتأكيدها على عدم الحضور لا لشىء سوي انشغالها فى نفس التوقيت بأعمال فى تكساس.

من ناحية أخرى يبدو أن النجم العالمى بن أفليك، يريد أن يبدأ حياة جديدة تمامًا مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر فى "باسيفيك باليسايد" للبيع بقيمة 30 مليون دولار، حسبما نشر موقع hola.



بن افليك وطليقته جارنر

تأتى تلك الخطوة بعدما تراجع الثنائى عن فكرة شراء منزل زوجية جديد، والانتقال للعيش بمنزل "جى لو"، الذى استأجرته منذ العام 2016، ولكن نتيجة خضوعه حالياً لبعض التعديلات والإصلاحات، قررا استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، خطيب ماريا كارى السابق، والذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.

ويُقال إن عملية الإصلاحات وإعادة هيكلة العقار ستستغرق عاماً كاملاً، ما يعنى بقاءهما فى عقار جيمس باركر لحين انتهاء العملية، وكان بن أفليك، اشترى القصر عام 2018 بقيمة 19 مليون و200 ألف دولار، عقب انفصاله عن زوجته السابقة الممثلة العالمية جينيفر جارنر، ليعيش بالقرب من أبنائه، ويقع العقار بالقرب من نادى "ريفيرا" الفاخر، ويتميز بإطلالته المبهرة على الجبال المحيطة.

واشارت التقارير أن "أفليك" فى حاجة كبيرة إلى المال فى الوقت الحالي، فهو وجينيفر يعتزمان على إقامة حفل زفاف ضخم، بحسب ما نشره موقع TMZ، كما كشفت مصادر صحفية أن جينيفر لوبيز بدأت التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، إذ قصدت منزل أفليك برفقة مدير أعمالها بهدف وضع مخطط خاص لهذا الحفل الضخم الذى من المتوقع أن يستغرق يومين أو ثلاثة أيام، وسيكون هناك أيضا حفل فى جزيرة سانت سيمون التى تقع على بعد حوالى 50 دقيقة عن مكان الحفل وتضم شواطئ ومنتجعات صحية ومنارة خلابة، حسب التقرير.