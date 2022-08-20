شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط حماة جينيفر لوبيز وإصابتها بموقع حفل زفافها على بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات قليلة من حفل جينيفر لوبيز وبن أفليك، تعرضت والدة بن أفليك حماة جنيفر لوبيز للانزلاق بمقر الحفل وقت الاستعدادات النهائية ونقلت والدة الممثل إلى المستشفى بعد إصابتها في ساقها حسب موقع hola،.

وكشفت التقارير الطبية عن أن كريستوفر آن بولدت، سقطت وأصيبت بقطع في ساقها ولكن الحادث "لم يكن خطيرًا" وحصل مصوري البابارازي على صور لسيارة إسعاف التي غادرت المكان.



السيارات اثناء تأمين الحفل

علي جانب آخر، يريد "بن أفليك" أن يبدأ حياة جديدة مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لذلك قرر عرض قصره الفاخر فى "باسيفيك باليسايد" للبيع بقيمة 30 مليون دولار، حسبما نشر موقع hola.

تأتى تلك الخطوة بعدما تراجع الثنائى عن فكرة شراء منزل زوجية جديد، والانتقال للعيش بمنزل "جى لو"، الذى استأجرته منذ العام 2016، ولكن نتيجة خضوعه حالياً لبعض التعديلات والإصلاحات، قررا استئجار قصر الملياردير الشهير جيمس باركر، خطيب ماريا كارى السابق، والذى تبلغ تكلفته 60 مليون دولار.