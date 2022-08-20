شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الشاعر إبراهيم عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر إبراهيم عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك عن وفاة شقيقه ونعاها بكتابة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، لا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، شقيقتي حسنة عبد الفتاح عطا الله في ذمة الله"، طالبًا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



الشاعر ابراهيم عبد الفتاح على فيس بوك

جدير بالذكر أن الشاعر الكبير شارك في دراما رمضان الماضى من خلال تأليف تتر مسلسل "جزيرة غمام"، كما تم تكريمه مؤخراً ضمن فاعليات مهرجان القلعة وتحديداً الدورة الثلاثين المقامة حالياً، وتحديداً ضمن افتتاحية المهرجان يوم الأربعاء الماضى إذ نشر وقتها صورتين من ضمن الفاعليات وعلق عليها بكتابة : " "من حفل تكريم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، شكرا جزيلا د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وجزيل المحبة والتقدير د.خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه".