شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل بهجت: "نمر الأراجوز" تجوب العالم وتعاون دولي في التراث الشعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور نبيل بهجت، مؤسس ومدير مهرجان الأراجوز المصري أن المهرجان قد لاقى نجاحًا كبيرًا خلال أيام عرضه في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، ووجه شكره لكل الفنانين المشاركين في العروض ومنهم على أبو زيد، سليمان محمود، سيد حنفي، مصطفى الصباغ، صلاح بهجت وصابر شيكو.

وأشاد بهجت بالتنظيم الكبير وبالتعاون المثمر بين مكتبة الإسكندرية وفرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، موجهًا الشكر لمكتبة الإسكندرية والقائمين على إدارة بيت السناري الأثري والدعم الكبير الذي قدموه خلال أيام المهرجان.

وأوضح بهجت أن الفرقة قد عقدت عدة شراكات مع جهات دولية، والتي سينتج عنها عروض لفن الأراجوز وخيال الظل في عدة دول أوروبية في الأشهر المقبلة ومنها "نمر الاراجوز" التي ستجوب العالم، وتأتي هذه الشركات ضمن أهداف الفرقة في الحفاظ على التراث والموروث الثقافي الشعبي خاصة فيما يتعلق بفن الأراجوز وخيال الظل، موضحًا أن توصيات المهرجان قد جاء في مضمونها دعوة شركات الإنتاج وصناع المحتوى للاستثمار في الأراجوز وغيره من الفنون الشعبية، وفتح أفق الشركات العالمية والإقليمية مع الفنون المماثلة للأراجوز في مختلف دول .

وأختتم بهجت أنه سوف يتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل تلك الشراكات التي عقدتها فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز ، ويسعي مهرجان الأراجوز المصري الذي تأسس عام 2019 لإلقاء الضوء على الامكانيات الهائلة للفنون التراثية وتحديدا الاراجوز كوسيلة للتعبير الفني يستطيع أن نقدم من خلاله مسرحا سهل الانتشار وواسع التأثير إذ يخاطب كل الفئات والاعمار ويدعو المهرجان لتكرار تجربة الاراجوز المصري وتسجيله على قوائم اليونسكو لكافة الفنون الشعبية كما يطلق الدعوة للاهتمام باقتصاديات التراث والاستثمار في الثقافة وسيشهد ختام المهرجان أطلاق عدد من المشاريع للعام القادم وتوصيات للعمل بها للحفاظ على الفن.



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