حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته إسراء عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد ميلاد زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

ونشر الميرغني، صورة تجمعه مع زوجته وابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي الطيبة والحنان والجمال.. كل سنة وانتي فرحة حياتي وسر سعادتي.. ربنا يخليكي ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايما، بحبك".

جدير بالذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

وينتظر حمدي الميرغني، طرح فيلمه السينمائي الجديد "خطة مازنجر" خلال الأيام المقبلة، والعمل بطولة ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.