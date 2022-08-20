قبل أنباء انفصالهما.. آخر فيديو جمع بين نسرين طافش وزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصال وطلاق الفنانة نسرين طافش من زوجها، بعد زواج دام ما يقرب من 50 يوما فقط، وزادت الشكوك والأقاويل حول هذا الأمر مع حذف "نسرين" لصورهما من حسابها على إنستجرام، وإلغاء متابعته.

ونشر زوج نسرين، آخر فيديو جمع بينهما منذ يومين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الطفل الداخلي المطمئن = السلام الداخلي.. داخل كل منا طفل داخلي له وجهان يظهران في المواقف الصعبة أحدهما مبتهج يحتاج للعب والمرح والآخر خائف حزين وغاضب بحاجة للعطف والاحتواء وكلاهما بحاجة للتقبل والحب كي يشعران بالأمان، عندها فقط سيظهر الشخص الناضج بداخلك ليتعامل مع المشاعر بحكمة وتوجيه متزن ومتناغم لتصل لمرحلة تسمى بـ (السلام الداخلي)".

وظهرا بالفيديو وهما فيه على شاطئ البحر يلعبان تنس، وقامت هي بالتعليق على الفيديو بوضع رمز القلب.

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم خطوبة، وعلقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".

وفي 3 يوليو، نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي على موقع إنستجرام، أول صورة للفنانة نسرين طافش وزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وفي تعليق الصفحة على الصورة، جاء تأكيد نسرين لخبر زواجها، وأشارت إلى أن زوجها هو الدكتور شريف شرقاوي، طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي، ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات، من أنباء تشير إلى أنه يعمل مدرب يوجا، لافتة أنهما يستعدان للسفر وقضاء شهر العسل.