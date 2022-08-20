في ثلاثة أيام.. إيرادات "الدعوة عامة" تقترب من نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الأربعاء 17 أغسطس فيلم "الدعوة عامة" بطولة الفنان محمد عبدالرحمن، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر مع أربعة أفلام، تم طرحها الفترة الأخيرة، وهي: "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك" و"عمهم".

وحقق الفيلم في يومه الثالث بالسينما الجمعة 19 أغسطس إيرادا بلغ 177 ألفًا و177 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 484 ألفا و750 جنيها.

واحتفل أبطال الفيلم الأربعاء 17 أغسطس بطرحه من خلال عرض خاص شهد حضور: محمد عبدالرحمن وأسماء أبو اليزيد، المخرج وائل فرج، ومجموعة كبيرة من الفنانين ممن حرصوا على تهنئة صناع العمل.

"الدعوة عامة" بطولة كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.