وفاة شقيقة الشاعر إبراهيم عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 20 أغسطس، شقيقة الشاعر الكبير إبراهيم عبدالفتاح.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيئ عنده بمقدار، لا نقول إلا ما يرضي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، شقيقتي حسنة عبدالفتاح عطاالله في ذمة الله"، طالبا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر أن الشاعر الكبير تم تكريمه في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، بافتتاح الدورة الثلاثين مساء يوم الأربعاء الماضي، وعلق على تكريمه عبر فيسبوك، ونشر صورتين: "من حفل تكريم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، شكرا جزيلا د.مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وجزيل المحبة والتقدير د.خالد داغر رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه".

إبراهيم عبدالفتاح قدم في رمضان 2022 تتر مسلسل "جزيرة غمام" والذي غناه المطرب الكبير علي الحجار.