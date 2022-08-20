عبدالفتاح الجريني يحتفل بـ ليلة حنته ويكشف هوية زوجته.. وهكذا علق الفنانون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بليلة حنته التي كشف فيها لأول مرة عن هوية زوجته.

ونشر الجريني، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، ليتلقى على إثرها التهاني من نجوم الفن.

وظهر الجريني وزوجته المغنية المغربية جميلة البدوي، وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية، كما شاركا الجمهور "نقش الحنة" على يديهما.

وجاءت تعليقات نجوم الفن على الصور، كالتالي: كتبت جنات "ألف مبروك جيتو كتحمقوا، الله يحفظكم من العين ويجعل كل شئ مبارك ومسعود"، فيما كتبت ساندي "بحبكم.. مبروك"، وكتبت نداء شرارة "مبروك"، وكتبت شيري عادل "مبروك حبيبي، بحبكوا وربنا يتممهالكوا على خير ويسعدكوا"، وكتبت كارمن سليمان "ألف مبروك يا حلوين"، وكتبت نسرين طافش "ألف مبروك".

وكان الجريني تعاون في وقت سابق مع جميلة البدوي في أغنيات "شكرا" و"عهود الحب" و"ظالمة" و"سمع صوتك للعالم".

يذكر أن عبدالفتاح الجريني يواصل حاليا العمل على ألبومه الجديد مع شركة "روتانا"، والمقرر طرحه بالأسواق قريبا، ويحتوي على 12 أغنية متنوعة بين المصري والمغربي تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر.