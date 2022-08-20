نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها بعد أقل من شهرين على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فوجئ جمهور ومتابعي الفنانة نسرين طافش بحذفها كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، والذي أعلنت ارتباطها به قبل أقل من شهرين.

كما ألغت نسرين متابعة حساب زوجها على انستجرام، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.

كان آخر ظهور لنسرين على حساب زوجها منذ يومين وفيه كانا على شاطئ البحر يلعبان تنس، وقامت هي بالتعليق على الفيديو بوضع رمز القلب.

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم خطوبة، وعلقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".

وفي 3 يوليو، نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي على موقع إنستجرام، أول صورة للفنانة نسرين طافش وزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وفي تعليق الصفحة على الصورة، جاء تأكيد نسرين لخبر زواجها، وأشارت إلى أن زوجها هو الدكتور شريف شرقاوي، طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي، ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات، من أنباء تشير إلى أنه يعمل مدرب يوجا، لافتة أنهما يستعدان للسفر وقضاء شهر العسل.