ممثل شاب .. وفاة نجم برنامج ” الدوم ” بشكل مفاجئ

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 12:50 مساءً - أعلن المخرج ” خالد جلال ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك أول أمس الخميس وفاة الممثل الشاب ” علي فايز ” أحد المتسابقين في برنامج اكتشاف المواهب (الدوم) بفئة التمثيل .

فكتب خالد جلال في منشوره : ” علي فايز المهذب الهادئ الموهوب .. رحمك الله يا ولدي وألهم أسرتك وزملائك وألهمنا الصبر والسلوان وغفر لك ووسع مدخلك وأسكنك فسيح جناته ” .

فيما نعت صفحة برنامج الدوم على فيس بوك وفاة علي فايز فقالت : ” بكل حزن وأسى ننعى متسابق الدوم الفنان على فايز .. ونقدم خالص التعازى لأسرته وندعو الله بالرحمة والمغفرة له ” .