شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تحيى حفلاً غنائيا في لبنان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نوال الزغبى، حفلاً غنائياً في لبنان، مساء اليوم السبت، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها لجمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

كما تقدم النجمة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة حفلا غنائيا يوم 25 أغسطس الجارى ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس، ومن المقرر أن تقدم نسمة باقة متنوعة من أغانيها .

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات يوتيوب التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

وصورت نوال الأغنية في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعي الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها، وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".