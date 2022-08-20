شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى يحتفل بـ"ليلة الحنة" على الطريقة المغربية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى، عن احتفالات ليالى ما قبل الزفاف، وذلك بعدما نشر صور برفقة شريكته الفنانة جميلة البدوى، وبدأت الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم، ونشر الجرينى الفيديو من خلال خاصية "ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وشارك الفنان المغربى صور وفيديوهات من ليلة الحنة، قبل يومين من إقامة حفل زواجه على الفنانة جميلة البدوى، والمقرر إقامته فى المغرب وتحديدًا فى مدينة الدار البيضاء بعد غدا الاثنين 22 أغسطس بحضور عدد من نجوم الفن.



عبد الفتاح الجرينى وزوجته

وكان النجم المغربى عبد الفتاح الجرينى، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه قرر دخول عش الزوجية، وحاليًا يعيش قصة حب مع فتاة مغربية وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرًا عبد الفتاح جرينى أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبى بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذى تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذى تولى إخراج المشاهد فى دبى.