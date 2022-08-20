شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى يحتفل بعيد ميلاد زوجته: كل سنة وأنت فرحة حياتى وسر سعادتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكوميدى حمدى الميرغنى، صورة برفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، وابنتها، احتفالًا بعيد ميلادها، وعلق الميرغنى على الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "كل سنة وأنتى الطيبة والحنان والجمال..كل سنه وأنتى فرحة حياتى وسر سعادتى.. ربنا يخليكى ليا ولطمطم ويسعد قلبك دايماً.. بحبك".

وعلى جانب آخر، يشارك الميرغنى فى فيلم "خطة مازنجر"، بطولة ياسمين رئيس، ومحمود حافظ، وبيومى فؤاد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسماء إبراهيم، ومصطفى سعفان، وإسماعيل فرغلي، وياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامى رزق الله، وإنتاج أحمد خالد موسى فى أولى تجاربه الإنتاجية.



اسراء عبد الفتاح وحمدي الميرغني مع ابنتهما

وطرح القائمون على الفيلم البرومو الرسمى والبوسترات الدعائية الخاصة بالأبطال والذين ظهروا وهم يرتدون ملابس لشخصيات كرتونية، ارتدى حمدى الميرغنى شخصية "أفروديت"، ومحمود حافظ فى شخصية "مازنجر"، وظهرت ياسمين رئيس فى شخصية "فاتن" من نفس المسلسل الكرتوني، وبيومى فؤاد فى شخصية "سوبر ماريو"، وظهر الطفل فى شخصية "سبايدر مان".

وفى هذا السياق، كشف السيناريست وليد خيرى، تفاصيل فيلمه الجديد "خطة مازنجر" المقرر طرحه فى دور العرض السينمائى، يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجارى، مشيرًا لـ"الخليج 365"، إلى أن الفيلم كوميدى اجتماعى ويصلح لكل أفراد الأسرة وليس الأطفال فقط، مضيفًا إلى أن الأحداث تعتمد على حالة النوستالجيا والمتمثلة فى الشخصية الكارتونية مازنجر التى يعرفها الجميع.



تدوينه حمدي الميرغني

وأكد وليد خيرى، أن فيلم "خطة مازنجر" سيجذب أكثر من فئة، فهناك جمهور عاش طفولته وقت عرض مسلسل "مازنجر" وتعلق به فسيكون بالنسبة لهم مألوف، وكذلك فئة الأطفال لاسيما وأنه ضمن أبطال الفيلم طفلين إضافة إلى وجود قصص لها علاقة بالكارتون، لافتاً إلى أنه تم تناول هذه القصص بشكل كوميدى ساسبنس، حيث يعتمد الموضوع على حدث يوقع البطل والبطلة فى مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا فى ورطة أكبر.