شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تستعد لحفل قرطاج.. وتعلق: فخورة بمقابلة الجمهور التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل ضخم فى تونس، ضمن فعاليات ختام مهرجان قرطاج، حيث نشرت شيرين صورة تجمعها بسفير مصر فى تونس وزوجته، والمطرب صابر الرباعى وزوجته، وعلقت على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "فخورة كل الفخر إنى هقابل الجمهور التونسى بكره فى ختام مهرجان قرطاج الدولى.. وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة.. ومبسوطة إنى قابلت النهاردة سيادة السفير المصرى فى تونس وحرمه والأستاذ صابر الرباعى وحرمه والدكتور نبيل عبد المقصود".



شيرين عبد الوهاب في ضيافة سفير مصر في تونس

يأتي هذا بعد أيام قليلة من نشر النجمة شيرين عبد الوهاب، صورة جديدة فى آخر ظهور لها مع مدير أعمالها "ميمى"، وعلقت عليها: أجدع راجل فى مصر.

وفى سياق متصل، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "المترو" والتى سيتم طرحها على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأغنية "عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التى تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.