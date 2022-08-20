شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 50 يوم زواج.. نسرين طافش تحذف صور زوجها وتلغى متابعته على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك خلافًا وقع بين نسرين طافش وزوجها بعد قرابة 50 يوم زواج، فبعد ظهور الثنائى فى عدد من الصور الرومانسية التي شاركوها مع الجمهور عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، حذفت نسرين، صورها برفقة زوجها من حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، كما ألغت متابعته، فى حين أن زوجها مازال يحتفظ بصورهم معًا عبر حسابه على "إنستجرام"، كما أنه لم يلغ متابعتها.

وجاء هذا بعد مرور ما يقرب من شهرين على مفاجأة الفنانة نسرين طافش، لجمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، بنشر صور تجمعها بزوجها، وقالت نسرين طافش – آنذاك - "شكرًا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا".



نسرين طافش تحذف صور زوجها

وحينها، هنأ عدد من نجوم الفن، الفنانة نسرين طافش، بعد الإعلان عن ارتباطها، متمنين لها السعادة فى حياتها، وكتبت لها الفنانة دنيا عبد العزيز: "مبروك يا حبيبة قلبى"، وهنأها النجم خالد سليم، قائلاً: "ألف مبروك وربنا يتمم لك على خير وانتى تستأهلى أحسن حاجة فى الدنيا وكل خير"، وقالت لها الفنانة إيمان العاصى: "مبروك حبيبتى دائمًا مع بعض"، وكتبت الفنانة ساندى: "مبروك وربنا يحميكم".

وفى ذلك الوقت، فاجأت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها بإعلان ارتباطها، بنشرها صورة ممسكة بيد الشخص الذى ارتبطت به على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله فى هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدى إلى أبد الآبدين".