شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة اليرموك x عيون السينما والدراما.. بدأت بفيلم عام 1958 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ20 من أغسطس مع ذكرى واحدة من أهم المعارك فى التاريخ بوجه عام والتاريخ الإسلامى ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وهى معركة اليرموك، التى غيرت فى شكل المنطقة وترتب عليها آثار كبيرة ممثلة فى سقوط امبراطورية الروم بالشام لصالح الخلافة الإسلامية، وذلك خلال حرب شرسة قادها واحد من أبرز القيادات الإسلامية تاريخياً، وهو خالد بن الوليد.



خالد بن الوليد

ومع الأهمية الكبيرة لتلك المعركة لم تتغافل عنها أعين السينما والدراما من خلال عدة أعمال وإن اختلفت في الكيفية التي تطرقت لها، إلا أن هناك عدداً منها حاولت التطرق لها وإبراز أهميتها بصورة كافية مثلما يظهر خلال السطور التالية الذى نستعرض فيها أهم تلك الأعمال.

بداية تلك الأعمال جاءت مع السينما المصرية وتحديداً مع فيلم عن القائد الكبير خالد بن الوليد في خمسينيات القرن الماضى، والذى قام ببطولته الممثل الراحل حسين صدقى، وتعرض لتلك المعركة مسلطاً الضوء على أهميتها الشديدة في التاريخ الإسلامي، ومدللاً على شجاعة ابن الوليد وذكاءه الشديد في إدارة المعارك.



حسين صدقى فى فيلم خالد بن الوليد

بعد ذلك تأتى أعمال أخرى تعرضت لمعركة اليرموك منها على سبيل المثال في الدراما المسلسل السوري الذى حمل اسم "خالد بن الوليد" وقام ببطولته الفنان باسم ياخور إذ تعرض العمل لبطولات بن الوليد أيضاً، ومثلما الحال فى السينما مع فيلم حسين صدقى لم يغفل القائمون على المسلسل معركة اليرموك.



باسم ياخور فى دور خالد بن الوليد

ومن الأعمال التي حملت اسم خالد بن الوليد إلى مسلسل آخر هو "عمر" الذى تناول حياة الخليفة الثاني في حياة الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب، ليتعرض العمل إلى كواليس قبل المعركة مع التركيز على الموقعة نفسها، وتفاصيل بصورة أكبر حرص عليها المخرج السوري الراحل حاتم على.