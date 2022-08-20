شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء تأجيل ألبوم إليسا الجديد من الموسم الصيفى للموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعاشة فنية تعيشها النجمة اللبنانية إليسا، سواء من خلال النشاط المكثف من خلال الحفلات الغنائية فى مختلف الدول العربية التى جمعتها أغلبها مع النجم وائل كفورى، أو من خلال طرح أغنية "أنا وبس" التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهو بمثابة عودة إليسا للكليبات الرومانسية، والأغنية من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، ومن إخراج إنجى الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

ورغم الانتعاشة الفنية التي تعيشها إليسا إلا أنها لم تطرح ألبومها الجديد الذى كان من المقرر طرحه خلال أحد شهور الصيف يونيو أو يوليو أو أغسطس، فكعادة إليسا تطرح ألبوماتها في الصيف إلا أنها لم تستطع طرحه هذه المرة بالتوقيت المحبب لها وذلك لثلاثة أسباب.

أول أسباب تأجيل إليسا لألبومها الجديد هو انشغالها خلال الفترة الماضية بالكثير من الحفلات الغنائية ما تسبب في ضيق الوقت لتسجيل أغنيات الألبوم فلم يسعفها الوقت في الانتهاء من تسجيل أغنيات الألبوم ووضع اللمسات الأخيرة عليه ليكون جاهزاً على الجمهور.

السبب الثانى لتأجيل ألبوم اليسا الجديد هو نجاح أغنيتها التي قدمتها على طريقة الديو مع الفنان المغربى سعد لمجرد وحملت اسم "من أول دقيقة"، والتي تجاوزت مشاهدتها على "يوتيوب" أكثر من 200 مليون مشاهدة في 3 أشهر، فلم تريد كسر هذا النجاح بنزول الألبوم.

السبب الثالث لتأجيل ألبوم اليسا فهى لا تريد حرق أغنيات الألبوم خلال هذه الفترة ما قبل بطولة كأس العالم 2022، حيث يترقب عشاق الكرة المونديال الذى يحل كل 4 أعوام، لتقرر اليسا طرح الالبوم انتهاء المونديال.

وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية بعنوان "زهرة من الياسمين"، وتعاونت فيها مع الموسيقار أسامة رحباني ومن كلمات كمال قبيسي، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني، وتبرز الأغنية الحنين للوطن ومفعول الحب الخاص إلى لبنان على أبنائه البعيدين والقريبين.