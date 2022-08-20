هند صبري تنشر صورا جديدة.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنان هند صبري جمهورها ومتابعيها، صورًا لأحدث إطلالاتها أمام مشهد غروب الشمس، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

واستعانت بمقولة للروائي البرازيلي باولو كويلو، للتعليق على صورها: "لا تنسى غروب الشمس الجميل يحتاج إلى سماء ملبدة بالغيوم".

يذكر أن الفنانة هند صبري جسدت في فيلم "كيرة والجن" شخصية "دولت فهمي"، والفيلم يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي.

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، رزان جمال، أحمد مالك، هدى المفتي، علي قاسم، تامر نبيل، سلوى عثمان، لارا إسكندر وأحمد عز.