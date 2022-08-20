أيمن بهجت قمر: رحيل والدي صنعني.. وانقطعت عن التعليم 18 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الشاعر أيمن بهجت قمر، إن الفن بالنسبة له عالم موازي، وإنه في الصغر كان مفتونا بالرسم والديكورات وكان بعيد كل البعد عن الكتابة والتأليف.

أضاف قمر، في لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض" عبر قناة "الحياة"، أن والده كان يكتب أزجالا، وأنه حزن لموت والده كثيرا مما أثر عليه وترك الكثير من الأحزان في قلبه، وهو ما ساهم في تكوين مشاعره وحبه للشعر وانتقاء الأبيات والكلمات، وكان يبلغ من العمر آنذاك 15 عاما.

أوضح أن والده عندما توفى ترك له ثروة تقدر بـ7 آلاف جنيها فقط، كانت على هيئة شهادات استثمار، وكانت أموال ضئيلة جدا، لذلك اتجه للعمل، مضيفا: "كنت أعمل في أي شيء لدرجة أنني كتبت إعلانات هابطة، وهذا الأمر جعلني لا أكمل تعليمي، حيث تفرغت للعمل تماما، وكنت أعيش بمفردي في منزلي".

أشار إلى أن هذه الظروف الصعبة التي عاشها في البدايات، هي من صنعت اسم أيمن بهجت قمر، متابعا: "هذه تجربة حياتية، ورحيل أبي صنعني حرفيا"، لافتا إلى أنه تخرج هذا العام من المعهد العالي للسياحة والفنادق وحصل على البكالوريوس بعد انقطاع 18 عاما.

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يعرض على شاشة "الحياة" أسبوعيا يوم الجمعة الساعة 8 مساء.