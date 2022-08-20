شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى رابع أيام مهرجان القلعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مدحت صالح حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، اليوم السبت رابع أيام المهرجان، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان من المقرر إحياء النجم مدحت صالح حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 30، لكن تم تأجيله تنفيذا لقرار الحداد العام الذى أعلنته الدولة المصرية حزنا على ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين بالجيزة .

يشار إلى أن الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، الموسيقار عمر خيـرت ، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.