شيرين توجه نصيحة للشباب عن الزواج.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:52 صباحاً - حضرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل تخرج طلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان في إحدى الجامعات الخاصة في مصر، بوجود عدد من الفنانين والنجوم المصريين.

وخلال الحفل، قدمت شيرين نصيحة بشأن الزواج للخريجين والخريجات الجدد، فقالت بأسلوبها الطريف: “يا ريت متتجوزوش قبل ما تشتغلوا”.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث تداوله المتابعون شكل كبير.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد خطفت، أنظار الحضور بإطلالتها البسيطة، إذ ارتدت فستان فاتحاً سادة بلون «الليلاه» مع تسريحة شعر انسيابية قصيرة، ومكياج ترابي بألوان النيود.

وقدمت شيرين أفضل أغانيها الشهيرة كهدية للطلاب المتخرجين وتألقت على المسرح وسط تفاعل من جانب الحضور، حيث غنت شيرين أغنية «ماشربتش من نيلها» و«يا معافر»، وكانت شيرين على المسرح خفيفة الظل وكانت تداعب الطلاب وتمزج معهم طوال الحفل.