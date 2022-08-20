كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:52 صباحاً - تعرضت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، للسخرية، بعد اعتمادها قصة شعر اعتبرها متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ”تشبها بالرجال“.
ونشرت ”الشعيبي“ صورًا وفيديوهات لها عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ تستعرض خلالها قصة شعرها الجديدة، لتتلقفها الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، مما عرضها لسخرية واسعة.
وعلق أحد النشطاء قائلًا: ”السناب ما علق إلا بعد ما شوفت نيو لوك هيا الشعيبي وهي في وضعية تم القبض“ وكتب آخر: ”أحسها تم القبض.. طلعت تصوير“.
وتعاطف أحد النشطاء معها بسبب السخرية، وكتب: ”الله يكون بعونها على التعليقات“.
كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي تثير موجة من السخرية بعد ظهورها بقصة شعر غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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