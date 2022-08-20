شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يختتم حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "بالسلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مطرب الراب ويجز حفله بمدينة العلمين الجديدة والذي أقيم مساء الجمعة والساعات الأولى من اليوم السبت بالعلمين أرينا بأغنية "بالسلامة"، وسط تفاعل جماهيرى كبير.

وكان ويجز سأل جمهور حفله أثناء الحفل إذا كان بينهم سوريون وعندما جاءت الإجابة بنعم قدم لهم تحية كبيرة قبل أن يغني أغنيته الشهيرة "على قد مادتني الدنيا".

وتفاعل جمهور العلمين مع ويجز خلال تقديمه أغنيته الشهيرة "عفاريت الأسفلت" وسط هتافات كبيرة، وقاموا بترديد الأغنية معه وطلبوا منه إعادتها بعد الانتهاء منها.

وكان مطرب الراب ويجز بدأ حفله بمدينة العلمين الجديدة الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير بأغنية "على بابا" وتفاعل معه الجمهور وردد كلمات أغنيته معه.

وقبل صعوده على المسرح قال ويجز في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه سعيد بوجوده في مدينة العلمين الجديدة ويتمنى أن ينال الحفل إعجاب الجميع.

وأحيا ويجز مؤخرًا حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.