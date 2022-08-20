شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ عبد الفتاح الجريني مع خطيبته قبل حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان المغربى عبد الفتاح الجرينى لإقامة حفل زواجه على الفنانة جميلة البدوى، والمقرر إقامته في المغرب وتحديدا فى مدينة الدار البيضاء يوم 22 أغسطس الجارى بحضور عدد من نجوم الفن.

وكان النجم المغربي عبد الفتاح الجرينى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه قرر دخول عش الزوجية، وحاليًا يعيش قصة حب مع فتاة مغربية وسوف يعلن عن موعد حفل زفافه خلال الفترة المقبلة.

وطرح مؤخرًا عبد الفتاح جرينى أحدث أغانيه بطريقة الفيديو كليب، الأغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان "كدابة" من تأليف وتلحين Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبي بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين وهم عمر زكى والذي تولى الاشراف ومونتاج الكليب، وMed hallou الذي تولى إخراج المشاهد في دبى.