شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يقدم التحية للجمهور السورى قبل غنائه "على قد ما ادتنى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سأل مطرب الراب ويجز جمهور حفله بمدينة العلمين والذي أقيم اليوم، إذا كان من بينهم سوريون وعندما جاءت الإجابة بنعم قدم لهم تحية كبيرة قبل أن يغنى أغنيته الشهيرة "على قد ما ادتنى الدنيا".

أغنية "على قد ما ادتنى الدنيا" من فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي، والذى بيتناول قصة اللاجئين السوريين في المخيم.

وتفاعل جمهور العلمين مع ويجز خلال تقديمه أغنيته الشهيرة "عفاريت الأسفلت"، وسط هتافات كبيرة وقاموا بترديد الأغنية معه وطلبوا منه إعادتها بعد الانتهاء منها .

وكان مطرب الراب ويجز بدأ حفله بمدينة العلمين الجديدة الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير بأغنية "على بابا" وتفاعل معه الجمهور وردد كلمات أغنيته معه.

وقبل صعوده علي المسرح قال ويجز في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه سعيد بوجوده في مدينة العلمين الجديدة ويتمني أن ينال الحفل إعجاب الجميع.

وأحيا ويجز مؤخرًا حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.