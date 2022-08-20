شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز لجمهوره: أنتوا عاملين أحلى حفلة فى العلمين السنة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مغنى الراب "ويجز" لجمهور حفله بالعلمين الجديدة والذي أقيم اليوم الجمعة بالعلمين أرينا، بعد تفاعل الجمهور معه بشكل كبير وترديد الأغانى معه: "والله أنتوا فايقين وأنا مبسوط.. أنتوا عاملين أحلى حفلة فى العلمين السنة دى".

وكان مطرب الراب ويجز بدأ حفله بمدينة العلمين الجديدة الذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير بأغنية "على بابا" وتفاعل معه الجمهور وردد كلمات أغنيته معه.

وقبل صعوده على المسرح قال ويجز في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه سعيد بوجوده في مدينة العلمين الجديدة، ويتمنى أن ينال الحفل إعجاب الجميع.



ويجز



ويجز



ويجز

وأحيا ويجز مؤخرًا، حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.