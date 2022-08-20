مع طارق مدكور بعد 20 عاما.. سميرة سعيد تستعد لطرح أحدث أغانيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح أحدث أغانيها "كرباج" بالتعاون مع الموزع الموسيقي طارق مدكور، وذلك بعد 20 عامًا.

ونشرت سميرة، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تعاون جديد مع الموزع الصديق طارق مدكور بأغنيتي الجديدة كرباج، وتاني تعامل ليا مع الموهوب عزيز الشافعي من كلماته وألحانه، انتظروني خلال أيام".

وظهرت سميرة سعيد في الفيديو وهي تقول لطارق مدكور: "كان وحشني الشغل معاك جدًا، بس إحنا رجعنا مع بعض، مفيش فراق دلوقتي خلاص"، وقال "مدكور": "صوتك كان وحشني جدًا".

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية "ما استريحتش" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع محمد مصطفى.