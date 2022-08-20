"ابعد عن حقوق ولادي".. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لـ حسين الجسمي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر عن طبيعة خلافاته مع المطرب حسين الجسمي، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "البنط العريض" على شاشة قناة "الحياة".

وقال قمر خلال اللقاء: "حسين عمل حركة بصراحة زعلتني، أول مرة اتكلم في الموضوع ده، عدينا أوي مرحلة إننا نتخانق في التنازلات وصيغة التنازلات، مفيش بينا كده إحنا إخوات، ومفيش بينا شيطان، وفي بينا نجاح وكيمياء حلوة، وتفاجأت إن هو باعت صيغة تنازل يعني ملهاش أي مبرر، بديله حقوقي وحقوق ولادي وأحفادي، يعني بديله كل حاجة، وكأن أنا ليس لي أي حق أدبي ولا مادي في الأغنية، وبلا مبرر، وفجأة".

وتابع: "يعني نجحنا من أول (بحبك وحشتيني) إلى (بالبنط العريض) و(حتة من قلبي)، إحنا الحمد لله طول الوقت ناجحين مع بعض، والسنة دي نزلنا أغنية تتر مسلسل (وسط البلد)، وأنا قولتله يا حسين المنطقة بتاعة العقود والتنازلات دي بيدخل فيها الشيطان، وأنا عمري ما غدرت بيك في حاجة ولا بعتلك إنذار يكفي إن في أغاني أنا مش مديله حقوق الديجيتال بتاعتها وهو بيتعامل لإني أنا مديله كلمة وعمري ما طمعت فيه".

وأضاف: "والخلاف مش على حقوق الديجتيال، مفيش خلاف بيني وبين حسين على حاجة، الخلاف على التنازلات، عايز ياخد كل حاجة بينص عليها قانون الملكية الفكرية، أتنازله عنها، في حقوق مبنتنازلش عنها، زي الأداء العلني، وإعادة النشر، لو الأغنية هتتعمل إعلان، افرض حد عاوز يعملها إعلان أنا مش موافق".

واستكمل: "فيه محاسبات نشوف بقى إيه؟ أنا ليا إيه؟ سايبله إيه ما أخدتوش؟ وفي حاجات بتحصل، مش قضية، هي مخاطبات، أنا مش هرفع قضية، مش هرفع على حد من صحابي قضية، دي مخاطبات للحساب، أعرف أنا ليه إيه؟ وعليا إيه؟ أنا في رأس السنة اللي فاتت، لقيت في برج في الإمارات لشركة مشهور جدًا، عامل إعادة توزيع لأغنية (بالبنط العريض)، من غير ما يستأذني ولا يقولي أي حاجة، ده مينفعش مثلا، وسكت احتراما لحسين، توقعت أنهم صحاب".

وواصل أيمن بهجت قمر حديثه: "أنا عامل تاريخ كبير جدا مع الجسمي، فلو مش هيزيد واحدة مش هيفرق مثلا، أنا عامله فوق العشرين أغنية، منهم 15 مكسرين العالم، تمام، أنا عندي النهاردة بهاء سلطان صوت مصري جميل، عندي، ماجد المهندس، عامل معاه أغنيه جميلة، اشتغل مع رابح صقر الفنان الكبير، بشتغل مع راشد ماجد، يعني كوطن عربي لا أنا بشتغل مع الناس كلها، مش عايز أنسى حد، لو حسين عايز يشتغل أنا موجود، مش عايز يشتغل خلاص، هو فعلا نزل أغنية في الصيف كانت ظريفة ومشتغلش معايا، ومخسرش حاجة، وأنا مخسرتش حاجة، أنا نازلي أغاني مع عمرو دياب مكسرة الدنيا".

واختتم: "أنا لو حسين شاف إني طلبت منه طلب غريب، أو مثلا أنا اللي عملت مشكلة، أو طمعت في حاجة، أنا أكبر من إني اتكلم في تفاصيل مادية وأجور، وبتدي مين إيه، وبتديني إيه، بس هو دخل الشيطان في حتة العقود والحقوق، ابعد عن حقوق الناس، خد حقك في الغنوة اللي أنت عاملها، وغنيها في حفلاتك، وغنيها في الديجتال وانبسط، بس ابعد عن حقوق ولادي".

يذكر أن برنامج "بالخط العريض" يعرض على شاشة "الحياة" أسبوعيا يوم الجمعة الساعة 8 مساء.