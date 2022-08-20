هيفاء وهبي في حمام السباحة وهبة مجدي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عائشة بن أحمد

أطلت الفنانة عائشة بن أحمد على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية أنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا أبيض، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالتها بالأبيض والأسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام".

أطلت الفنانة رانيا يوسف على جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها بفستان منقوش بالورود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام".

ريهام عبد الغفور

خطفت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالاتها أثناء عطلتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نرمين الفقي

أطلت الفنانة نرمين الفقي على جمهورها ومتابعيها أثناء قضائها عطلتلها الصيفية، حيث ارتدت فستانا صيفي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام".

هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي على جمهورها ومتابعيها أثناء وجودها في حمام السباحة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه صور أثناء قضائه عطلة صيفية ولحظات الاسترخاء، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".