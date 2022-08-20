"لم نعتاده في الأعمال الخليجية".. فنانة كويتية تثير الجدل بسبب مشهد جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي، جدلا واسعا بين الجمهور الخليجي، بسبب مشهد لها خلال أحداث مسلسل "ست الحسن" الذي عُرض عبر منصة "شاهد VIP".

وظهرت هند البلوشي، في أحد المشاهد، وهي تستحم، ورغم أنه لم يظهر منها سوى كتفيها تحت الماء؛ تعرضت لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين التعليقات التي انتقدت هند البلوشي بسبب المشهد: "إثارة لا مبرر لها.. إنه تمثيل سخيف لا هو رفع من مستوى هند البلوشي ولا المشهد أدى الغرض"، "مشهد هند البلوشي تحت الماء يموت ضحك"، "وطبعاً هند البلوشي انتقدت دور مهند الحمدي بمسلسل (دفعة القاهرة) يوم راح ينقذ المصرية يوم طاحت في البحر بإنه مشهد جريء جداً".

وأيضا من التعليقات: "هند البلوشي إيش فيه.. مشهد غريب عجيب!"، "هند البلوشي عسى ما شر، شنو المشهد هذا؟"، "في مسلسل ست الحسن صدمتني هند البلوشي"، "ظهرت هند البلوشي بدور جريء وهو بائعة الهوى (صبا) وكانت مثيرة للجدل بتقديم مشهد استحمامها وهي شبه عارية وهو ما لم نعتاده في الأعمال الخليجية"، "مشهد هند البلوشي هذا ترا ما صار يثير الجدل بالمسلسلات الخليجية" وغيرها.

هند البلوشي قدمت خلال مسلسل "ست الحسن" دور بائعة الهوى "صبا"، وشاركها البطولة هدى حسين وأحمد الجسمي وعبد المحسن النمر وسحر حسين وحبيب غلوم، ومن إخراج باسم شعبو.