“تضربني بصوت بحي نرد”.. محمد رمضان يلوح بالمسدس ترويجا لـ “مركبش البسكلتة”!

كتب امير فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 12:50 صباحاً - روج الفنان المصري محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، “مركبش البسكلتة”، والمقرر طرحها اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو، ظهر فيه بجسد عاري، وممسكًا مسدس بيده.

وقال محمد رمضان في الفيديو: “أنا لما بحضر أخض.. تضربني بصوت بحي أرد.. إزاي قطط بأسود بتعض.. ألعبها لب ولو راجل صد.. مركبش البسكلتة النهاردة الساعة 12 إلا حاجة”.

ومؤخرًا كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، والتى تحمل اسم “دوشة”، ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” فيديو له على أنغام الأغنية، وعلق عليها قائلًا: “دوشة ٢٤/٨/٢٠٢٢.. دي مش دلقت قهوة.. دي دماغي اللي طارت.. خربش على الكلام”.

على جانب آخر تعاقد الفنان محمد رمضان مؤخرا على بطولة فيلم “ع الزيرو”، والذى يشاركه فى بطولته الفنانة نيللي كريم ، وبدأ تصويره الأسبوع الماضي.

ويناقش فيلم ع الزيرو قضية مافيا الأعضاء البشرية وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى تشويقي، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم ، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل، من إخراج ماندو العدل، من إنتاج جمال العدل.