شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يبدأ حفله بالعلمين الجديدة بأغنية "على بابا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مطرب الراب ويجز حفله بمدينة العلمين الجديدة الذي أقيم اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري كبير بأغنية "على بابا"، وتفاعل معه الجمهور وردد كلمات أغنيته.



ويجز



ويجز



ويجز

وقبل صعوده على المسرح قال ويجز في تصريح لـ"الخليج 365" إنه سعيد بوجوده في مدينة العلمين الجديدة، ويتمنى أن تنال الحفلة إعجاب الجميع.

وكان ويجز أحيا مؤخرًا حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكان مطرب الراب ويجز طرح ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع يوتيوب، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.