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غادة رجب: بنتي ليلى عمرها سنة ونص وبتحب أغانى "ستو أنا" و"الغزالة رايقة"

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القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة غادة رجب إن ابنتها ليلى عمرها عام ونصف، مضيفة: "أهم حاجة في الحياة، وبدأت تفك البلاستيك من الفيشة". 

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "ليلى اتولدت نسخة مني بعدين بقت شبه عبد الله، وكانت لسه مولودة قريب بعدين قعدت أغنيلها لقيتها بصتلي"، مردفة: "بتحب أغاني ستو أنا والغزالة رايقة، وأغنية أصالة غلبانة". 

 

وأشارت غادة رجب إلى أنها تقوم بمهام الأم، وتربيها كما تربت، مردفة: "الحفاضات مأساة، قصص وحوارات، ومحبش حد تاني يعملها ده".

 

وذكرت غادة: "عانينا من أشياء نفسية، ولا أريد ابنتي تتعرض لها"، مشيرة إلى أن أكثر عقدة نفسية لا تريد ابنتها تتربى عليها الخوف، مضيفة: "وبقيت بخاف أكتر".

 

وتابعت غادة رجب: "مقدرش أربي الكلاب بس بحبهم"، مردفة: "أنا بطبخ حلو"، وعن الموسيقى قالت غادة: "المزيكا فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة، ألبوم أصالة ومحمد حماقي حلوين"، موضحة أن الاستمرارية في الأغاني هو مقياس النجاح.  

 

وردت على تساؤل الإعلامي عمرو أديب: "الست بيحصلها تغيير بعد الجواز غير الرجالة؟"، معلقة: "الرجالة بيطلعلهم كرش صغير"، وواصل أديب: "الراجل مبيطلعلوش تغيرات فسيولوجية لما بيخلف".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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