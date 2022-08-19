شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب: بنتي ليلى عمرها سنة ونص وبتحب أغانى "ستو أنا" و"الغزالة رايقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة غادة رجب إن ابنتها ليلى عمرها عام ونصف، مضيفة: "أهم حاجة في الحياة، وبدأت تفك البلاستيك من الفيشة".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "ليلى اتولدت نسخة مني بعدين بقت شبه عبد الله، وكانت لسه مولودة قريب بعدين قعدت أغنيلها لقيتها بصتلي"، مردفة: "بتحب أغاني ستو أنا والغزالة رايقة، وأغنية أصالة غلبانة".

وأشارت غادة رجب إلى أنها تقوم بمهام الأم، وتربيها كما تربت، مردفة: "الحفاضات مأساة، قصص وحوارات، ومحبش حد تاني يعملها ده".

وذكرت غادة: "عانينا من أشياء نفسية، ولا أريد ابنتي تتعرض لها"، مشيرة إلى أن أكثر عقدة نفسية لا تريد ابنتها تتربى عليها الخوف، مضيفة: "وبقيت بخاف أكتر".

وتابعت غادة رجب: "مقدرش أربي الكلاب بس بحبهم"، مردفة: "أنا بطبخ حلو"، وعن الموسيقى قالت غادة: "المزيكا فيها حاجات حلوة وحاجات مش حلوة، ألبوم أصالة ومحمد حماقي حلوين"، موضحة أن الاستمرارية في الأغاني هو مقياس النجاح.

وردت على تساؤل الإعلامي عمرو أديب: "الست بيحصلها تغيير بعد الجواز غير الرجالة؟"، معلقة: "الرجالة بيطلعلهم كرش صغير"، وواصل أديب: "الراجل مبيطلعلوش تغيرات فسيولوجية لما بيخلف".