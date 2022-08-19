شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى على حفل ويجز بالساحل الشمالى قبل بدئه بساعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد كبير من جمهور مغنى الراب ويجز على حفله المقرر إقامته بعد قليل فى مدينة العلمين أرينا التى استقبلت عدة حفلات خلال الأسابيع الماضية منها تامر حسني، آمال ماهر، عمرو دياب، شارموفرز.



حفل ويجز



حفل ويجز



حفل ويجز

وأحيا ويجز مؤخرًا حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وكان مطرب الراب ويجز، قد طرح ديو مع المطرب الراب المغربى طه فحصى، المشهور باسم "الجراند توتو"، فى أول تعاون غنائى بينهما، كليب أغنيتهما الجديدة "مش خالصة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتم تصويرها فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.