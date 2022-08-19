شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يعزف أجمل المقطوعات الموسيقية فى حفل العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الموسيقار الكبير عمر خيرت، مساء اليوم، الجمعة، فى حفله الموسيقى الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذى يعشق الاستماع إلى موسيقاه.

وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها منها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

في سياق متصل يحيى الموسيقارعمر خيرت، حفلًا موسيقيًا آخر يوم 31 أغسطس الجارى، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه.

وسيقدم الموسيقار الكبير خلال الحفل لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهور، ومن بينها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

وكان مهرجان القلعةانطلق أول أمس الأربعاء، وسط حشد جماهيرى ضخم افتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثارعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من سفراء الدول بالقاهرة.