كواليس "جزيرة غمام" في ندوة لأبطال المسلسل بالمركز الكاثوليكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير: محمود عبد الناصر

حرص العديد من أبطال مسلسل "جزيرة غمام" على حضور ندوة خاصة بالعمل الدرامي، وذلك بمقر المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وحضر الفنانين، طارق لطفي، ومحمود البزاوي، وميار الغيطي، وهبة عبد الغني، والطفل منذر ريان ونانسي صلاح، وضياء عبد الخالق، وسليمان عيد، ومحمود البزاوي وغيرهم من النقاد والفنانين، بالإضافة لمخرج العمل حسين المنباوي.

وأوضح الفنان ضياء عبد الخالق خلال الندوة، أنه وافق على خوض تجربة المسلسل رغم عدم ارتياحه لمساحة الدور، وذلك كون الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال هو مؤلف العمل.

وأكد مخرج العمل، حسين المنباوي، على عدم وجود جزء ثاني من المسلسل، خاصة وأنه حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2022.