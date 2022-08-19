"شكله متنكد".. عمرو عرفة ينتقد مخرج مباراة الزمالك وفاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتقد المخرج عمرو عرفة، أداء مخرج مباراة الزمالك وفاركو والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري.

وكتب عرفة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "في أوروبا والدول المتقدمة المخرج بعد الماتش ما يخلص بيسيب لحظات الاحتفال بين الجماهير واللاعيبة بالفوز، لكن عندنا المخرج مبيحبش الفرحة شكله متنكد".

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الزمالك حسام عبدالمجيد بعد مرور 8 دقائق من عمر الشوط الأول بعد ركنية أرسلها لها زميله أحمد سيد "زيزو".

ويُعد الفوز اليوم هو العاشر على التوالي لفريق الزمالك ببطولة الدوري بعدم آخر تعثر بالتعادل أمام الأهلي بهدفين لكل فريق.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 75 متصدرًا جدول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتبقي له مباراة الجولة 31 مساء اليوم، فيما توقف رصيد فاركو عند النقطة 40 في المركز الثامن.

ويضمن الفوز للزمالك في مباراته بالجولة المقبلة من الدوري ـ 32 ـ التتويج بلقب النسخة الجارية من الدوري.