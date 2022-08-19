"لا يصح إلا الصحيح".. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ونشر الحلفاوي، صورة الخطيب عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلّق: "لا يصح إلا الصحيح.. ولن يصح إلا الصحيح.. لاعبا وإداريا وإنسانا.. رمزا وقدوة.. الخطيب أسطورة مصرية".

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ورفع الزمالك اليوم بفوزه على فاركو، رصيده إلى النقطة 75 متصدرًا جدول ترتيب بطولة الدوري، بفارق 10 نقاط عن بيراميدز المتبقي له مباراة الجولة 31 مساء اليوم، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وبذلك، يضمن الفوز للزمالك في مباراته بالجولة المقبلة من الدوري ـ 32 ـ التتويج بلقب النسخة الجارية من الدوري، ويخسر الأهلي الدوري للعام الثاني على التوالي.

وكان الأهلي فسخ التعاقد مع موسيماني في شهر يونيو الماضي بالتراضي، ليحل البرتغالي ريكاردو سواريش محله في تدريب نادي القرن الإفريقي، بعدما توج الأول مع الأهلي بلقبين لدوري أبطال أفريقيا، وبطولتين لكأس السوبر الإفريقي، وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية.