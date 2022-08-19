"عاش الأبيض العظيم".. ماذا قال عبد الرحيم كمال بعد فوز الزمالك على فاركو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال على أداء نادي الزمالك في مباراته أمام نادي فاركو التي انتهت بفوز الأبيض بهدف مقابل لا شئ، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب كمال، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يا أخي فرقة حلوة ومحترمة لعب حلو وجمهور أحلى وتيشيرت أبيض يفرح وإحساس بالمسئولية، فريق بيحترم جمهوره، فريق بطل، ولعبه حلو، أنا بحب الزمالك".

وتابع: "فريق محترم ويشرف، مبروك علينا نادي الزمالك البطل العظيم، عاش الأبيض والنقطة 75".

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" آخر أعمال السيناريست عبد الرحيم كمال من إخراج حسين المنباوي، وعُرض في موسم رمضان 2022، من بطولة، طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، عايدة فهمي، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.